Астрономы заглянули в «глотку» черной дыры. ФОТО

Международная команда астрономов при помощи Hubble заглянула в «глотку» гигантской черной дыры, питающей огромный квазар под названием 3C 273.

Уникальная фотография была получена из двух снимков, сделанных разными инструментами космического телескопа. В результате получился наиболее детальный снимок квазара — центра галактики, который ярко светится, когда черная дыра поглощает окружающий ее материал.

Квазар 3C 273 расположен на расстоянии 2,5 миллиарда световых лет от Земли. Он отличается яркостью, которая более чем в десять раз превышает светимость самых ярких гигантских эллиптических галактик.

«Глотка» черной дыры Фото: © ESA/Hubble Information Centre

Основным инструментом исследования стал прибор STIS, способный блокировать «блики» от квазара. С его помощью астрономы сумели подобраться в восемь раз ближе к черной дыре, чем когда-либо прежде.

Также они изучили внегалактическую струю квазара протяженностью в 300 тысяч световых лет. Новое исследование показало, что эта струя движется быстрее, когда находится дальше от гигантской черной дыры.