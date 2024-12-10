Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос сдачи ДНК участниками спецоперации. Глава государства заявил об этом на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, трансляцию которого ведет сайт Кремля.

С инициативой выступила глава АНО «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова. По ее мнению, военные при подписании контракта должны сдавать ДНК-материалы.

Российский лидер счел это предложение хорошим и сказал, что профильные ведомства продумают, как это осуществить. Путин отметил, что наличие ДНК позволит решить целый ряд вопросов — от установления отцовства до различных выплат.

Президент добавил, что это «тонкие вещи», но они призваны защитить интересы наших ребят, которые воюют и решают опасные задачи на линии боевого соприкосновения.