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Путин поддержал идею собирать ДНК участников СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос сдачи ДНК участниками спецоперации. Глава государства заявил об этом на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, трансляцию которого ведет сайт Кремля.

С инициативой выступила глава АНО «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова. По ее мнению, военные при подписании контракта должны сдавать ДНК-материалы.

Российский лидер счел это предложение хорошим и сказал, что профильные ведомства продумают, как это осуществить. Путин отметил, что наличие ДНК позволит решить целый ряд вопросов — от установления отцовства до различных выплат.

Президент добавил, что это «тонкие вещи», но они призваны защитить интересы наших ребят, которые воюют и решают опасные задачи на линии боевого соприкосновения.

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Политика #Россия #Армия
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