Девушка в Красноярске погибла, катаясь на привязанной к машине плюшке

Две девушки катались на привязанной к машине плюшке в Красноярске, тюбинг занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль, одна из пассажирок погибла, сообщило ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, вечером в понедельник на Вольном проезде 27-летний водитель Honda катал на привязанной тросом плюшке девушек 17 и 20 лет. Тюбинг выехал на полосу встречного движения и ударился о двигавшуюся Toyota.

От полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи. 20-летняя пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Toyota двигалась без нарушений ПДД со скоростью менее 40 километров в час, что ниже разрешенной на этом участке и подтверждается изъятой записью видеорегистратора. Водители были проверены на месте, состояния алкогольного опьянения у них не выявлено.

Водитель Honda задержан, решается вопрос о его аресте. Возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.