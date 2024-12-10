Трейдер стал миллионером благодаря шуточной криптовалюте

Удачливый трейдер смог увеличить вложенный в шуточную криптовалюту PEPE капитал в 24 тысячи раз.

Трейдер инвестировал в токен около 3 тысяч долларов, за полтора года его общая прибыль достигла 73 миллионов долларов, пишет аналитическая платформа Lookonchain. Аналитики назвали такую прибыль «легендарной».

Сервис Lookonchain может в реальном времени просматривать информацию обо всех транзакциях за все время, однако при этом принадлежность кошельков не раскрывается. Поэтому личность трейдера осталась неизвестной.

PEPE — мемкоин, созданный в апреле 2023 года. Токен получил название от популярного мема с лягушонком Пепе. При запуске криптовалюты ее разработчики выпустили более 420 триллионов монет.