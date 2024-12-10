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Трейдер стал миллионером благодаря шуточной криптовалюте

Источник:
Sibnet.ru
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Удачливый трейдер смог увеличить вложенный в шуточную криптовалюту PEPE капитал в 24 тысячи раз.

Трейдер инвестировал в токен около 3 тысяч долларов, за полтора года его общая прибыль достигла 73 миллионов долларов, пишет аналитическая платформа Lookonchain. Аналитики назвали такую прибыль «легендарной».

Сервис Lookonchain может в реальном времени просматривать информацию обо всех транзакциях за все время, однако при этом принадлежность кошельков не раскрывается. Поэтому личность трейдера осталась неизвестной.

PEPE — мемкоин, созданный в апреле 2023 года. Токен получил название от популярного мема с лягушонком Пепе. При запуске криптовалюты ее разработчики выпустили более 420 триллионов монет.

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Экономика #Деньги
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