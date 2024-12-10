Быстрый интернет появится в поездах и самолетах

Высокоскоростной интернет появится в российских поездах и самолетах, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«В 2026 году у нас будут первые четыре космических аппарата, которые будут запущены Роскосмосом — так называемая высокоэллиптическая орбита, которая позволит обеспечить быстрый интернет на подвижных объектах», — сказал министр.

Ожидается, что в 2027 году у России будет уже 270 спутников низкоорбитальной группировки. Они обеспечат условную возможность быстрого интернета в любой точке страны, в том числе на самолетах и в поездах.

Перспективная российская система спутниковой связи станет аналогом Starlink, полностью завершить развертывание системы планируется к 2030 году.