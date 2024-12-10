«Платить улыбкой» стало возможно с карты любого банка

Покупки по биометрии стали возможны для обладателей карт любых российских банков, сообщает пресс-служба Сбербанка. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID».

Сервис позволяет не носить с собой наличные, банковские карты или телефон. Для транзакции достаточно выбрать на терминале «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру, после этого пройдет оплата. Ранее он был доступен только клиентам Сбербанка.

«Важно, что при таком способе оплаты клиенты Сбера продолжают получать бонусы "Спасибо", а клиенты других организаций по-прежнему будут получать кешбэк и все привилегии своего банка», — говорится в сообщении.

Чтобы подключить «Оплату улыбкой», достаточно авторизоваться через сервис «Cбер ID», выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, а также сдать биометрию.