НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Платить улыбкой» стало возможно с карты любого банка

Источник:
Sibnet.ru
204 0

Покупки по биометрии стали возможны для обладателей карт любых российских банков, сообщает пресс-служба Сбербанка. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID».

Сервис позволяет не носить с собой наличные, банковские карты или телефон. Для транзакции достаточно выбрать на терминале «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру, после этого пройдет оплата. Ранее он был доступен только клиентам Сбербанка.

«Важно, что при таком способе оплаты клиенты Сбера продолжают получать бонусы "Спасибо", а клиенты других организаций по-прежнему будут получать кешбэк и все привилегии своего банка», — говорится в сообщении.

Чтобы подключить «Оплату улыбкой», достаточно авторизоваться через сервис «Cбер ID», выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, а также сдать биометрию.

Еще по теме
Трейдер стал миллионером благодаря шуточной криптовалюте
Центробанк объяснил ослабление рубля
Число российских банков с UnionPay сократилось до двух
Пенсионеры получат в декабре двойные выплаты
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Все сломали»: почему редизайн «ВК» взбесил пользователей
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко рассказал об «Орешнике» в Белоруссии
Быстрый интернет появится в поездах и самолетах
«Платить улыбкой» стало возможно с карты любого банка
«Авито» запустил бесплатную доставку товаров из-за рубежа
О самом главном
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Sovik

Пусть просят денег у тех, кто не так давно митинги устраивал.

urbasik

Жертве сейчас 37. Можно наверстать упущенные финансовые мечты.и восстановить свое истасканное и больное...

Antichrist1688

Если местные не хотят бороться, то нам на кой ляд делать за них их работу. Наше правительство обещало...

Nik3316

Мне в этом перевороте поведение местной либерды понравилось ! Радуются(сбили самолет), расстраиваются(не...