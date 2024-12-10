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«Авито» запустил бесплатную доставку товаров из-за рубежа

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис частных объявлений «Авито» запустил бесплатную доставку товаров из-за рубежа, сообщает пресс-служба площадки. На стадии тестирования к заказу доступны товары из Китая.

Продавцы, осуществляющие доставку, отмечены значком «Товары из-за рубежа». Они возьмут на себя все вопросы, связанные с таможней и логистикой. Заказы доставляются покупателям бесплатно «Почтой России».

По оценкам площадки, всего на «Авито» будет доступно порядка 200 тысяч зарубежных товаров, среди которых одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты, отмечается в сообщении.

«С новой опцией у пользователей «Авито» будет возможность заказывать оригинальные товары от известных брендов, в том числе те модели и коллекции, которые не представлены в России», — подчеркнула площадка.

Оформления заказа с товаром из-за рубежа производится через «Авито Доставку», на него распространяется опция «Безопасной сделки» с заморозкой средств до момента получения товара.

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