Лукашенко рассказал об «Орешнике» в Белоруссии

Минск сам будет определять цели для ракетного комплекса средней дальности «Орешник», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете. То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы», — приводит агентство БелтА слова Лукашенко.

Ранее в Генштабе Белоруссии назвали цель размещения «Орешника» в стране. Минску и Москве надо всячески избегать возможной агрессии со стороны третьих государств, пояснил начальник факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель

По его словам, речь идет о державах, воспринимающих РФ и Белоруссию как врага, которому необходимо нанести стратегическое поражение. «На сегодня это (размещение «Орешника» на белорусской территории) — вопрос стратегического сдерживания», — подчеркнул Богодель.