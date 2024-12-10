Microsoft разрешила установку Windows 11 на старых ПК

Microsoft опубликовала на официальной странице поддержки инструкцию по установке Windows 11 на несовместимые с операционной системой устройства.

Windows 10 в ряде случаев не могла обновиться до Windows 11 штатными средствами, этому мешало обязательное требование наличия модуля Trusted Platform Module 2.0. В старых ПК такой модуль отсутствует.

Теперь Microsoft фактически разрешила установку Windows 11 на компьютеры без модуля. Однако пользователь должен подтвердить, что принимает на себя ответственность за возможные проблемы с совместимостью и отсутствием обновлений.

«Если вы продолжите установку Windows 11, ваш компьютер больше не будет поддерживаться и не будет иметь права на получение обновлений», — говорится в сообщении при установке операционной системы на старый ПК.

После завершения установки Windows 11 на устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям Microsoft, на рабочем столе появится соответствующий водяной знак, а в приложении «Настройки» будет выводиться предупреждение.

Кроме того, пользователи будут иметь возможность в течение десяти дней после установки Windows 11 вернуться к использованию Windows 10, для чего можно задействовать функцию «Восстановление системы».