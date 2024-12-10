Украина, чтобы закончить конфликт, должна пожертвовать землями, и в Киеве это понимают, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Роланд Олифант.

Украина обороняется по всей линии фронта, но у нее мало шансов вытеснить российские войска, отмечает журналист. «Все эти территории ментально отдалились от нас, причем настолько, что стали неукраинскими», — приводит он мнение одного из жителей Львова. По словам Олифанта, так говорят по всей стране

«Украина и (большинство) ее западных союзников отказываются официально признавать российский контроль над занятыми территориями, включая Крым, но это мало что меняет на практике, поскольку планы, преследующие цель отвоевать эту территорию, были отвергнуты», — констатирует обозреватель.

Аналитик из Киева Владимир Фесенко считает, что мнения украинцев разделились. «Около трети украинцев выступают против переговоров или же против уступок России. Еще около трети выступают за прекращение конфликта, в том числе с большими уступками. И, наконец, еще около одной трети поддерживают переговоры, но не хотят больших уступок», — пояснил Фесенко.

«Когда я нахожусь на Украине и буквально схожу с ума из-за недосыпа, постоянных бомбардировок, отсутствия электричества, то я говорю: к черту все, пожалуйста, просто прекратите конфликт», — сказала журналисту активистка благотворительного движения из Киева по имени Катя.