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Врачи перечислили симптомы и меры при вирусе Коксаки

Источник:
Sibnet.ru
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Больной ребенок
Фото: © ru.freepik.com

Заражение вирусом Коксаки может быть опасно для детей младше пяти лет — с какими симптомами нужно ехать в больницу и как подготовиться к болезни, рассказали врачи программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Вирус Коксаки — это энтеровирус, который передается либо воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем. В отличие от вирусов ОРВИ он может жить от двух до 12 дней в теплой среде, например, стоячей воде, сообщил иммунолог Андрей Продеус.

Врач-ведущая Елена Малышева добавила, что одно из мест, где можно подхватить вирус — бассейн в отеле, где купаются все дети. Поэтому родителям, кто собирается ехать на курорт, нужно подготовиться на случай, если ребенок заболеет.

Один из отличительных симптомов вируса Коксаки — сыпь на ладошках, стопах и языке, поэтому его называют синдромом «рука, нога, рот». Клинические проявления включают высокую температуру, рвоту и понос.

«Это не самый-самый страшный возраст, но для детей младшего возраста этот вирус очень неприятен, потому что он вызывает обезвоживание. Если ребенок теряет 10% от массы тела, это жизнеугрожающая ситуация», — объяснил Продеус.

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Врачи рекомендовали взять с собой солевой раствор. Им нужно отпаивать ребенка. Но если рвота и понос сохраняются — ехать в больницу, чтобы проводить инфузионную терапию.

Чтобы сбивать температуру, в аптечке должны быть парацетамол и ибупрофен. Эти жаропонижающие лучше чередовать, чтобы не было передозировки.

В начале ноябре отдыхавшие в Турции россияне заявили о вспышке вируса Коксаки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда прокомментировала, что рисков распространения этого вируса в России нет. Заболеваемость находилась на единичных цифрах.

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