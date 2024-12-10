Центробанк объяснил ослабление рубля

Причиной ослабления курса российской национальной валюты в ноябре стали санкции в отношении финансового сектора, говорится в обзоре рисков финрынков Банка России.

Введенные в ноябре санкции против финансового сектора в первую очередь отразились на сроках поступления экспортной выручки, что привело к росту волатильности валютного рынка и ослаблению курса национальной валюты, сказано в обзоре ЦБ.

Кроме того, крупные российские экспортные компании в ноябре сократили продажи иностранной валюты на внутреннем рынке до 8 миллиардов долларов. По сравнению с октябрем сумма таких операций уменьшилась на 23%, отмечается в документе.

За месяц рубль ослаб к доллару на 11%, а к юаню — на 8,4%, но за первую неделю декабря российская нацвалюта отыграла падение на 7,7% и вернулась к уровням до 21 ноября — 99,4 рубля за доллар.