Подсчитано количество сжигаемых во время секса калорий

Человек за один половой акт тратит около 85 килокалорий, чего недостаточно для поддержания хорошей физической формы, рассказал сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

«Это, правда, более чем в два раза меньше, чем расход энергии на беговой дорожке, но все равно является хорошей поддержкой при наличии других, спортивных, физических нагрузок. Так что без спортзала все равно не обойтись», — отметил Суслов в интервью «Газете.ру».

При этом за час сексуальной активности можно потратить не более 210 килокалорий, уточнил врач. «Это как при пеших прогулках медленным шагом, чего недостаточно, чтобы скинуть лишний вес и поддерживать себя в хорошей физической форме», — сказал Суслов.

«Тем не менее даже такая физическая активность положительно влияет на состояние организма, так как в процессе улучшается кровообращение, человек чувствует прилив сил», — добавил сексолог.

«Есть исследования, доказывающие, что у любителей активной сексуальной жизни велики шансы дожить до преклонного возраста — они лучше справляются со стрессом и лучше работает иммунная система», — заключил врач.