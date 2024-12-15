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Подсчитано количество сжигаемых во время секса калорий

Источник:
«Газета.ру»
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Человек за один половой акт тратит около 85 килокалорий, чего недостаточно для поддержания хорошей физической формы, рассказал сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

«Это, правда, более чем в два раза меньше, чем расход энергии на беговой дорожке, но все равно является хорошей поддержкой при наличии других, спортивных, физических нагрузок. Так что без спортзала все равно не обойтись», — отметил Суслов в интервью «Газете.ру».

При этом за час сексуальной активности можно потратить не более 210 килокалорий, уточнил врач. «Это как при пеших прогулках медленным шагом, чего недостаточно, чтобы скинуть лишний вес и поддерживать себя в хорошей физической форме», — сказал Суслов.

«Тем не менее даже такая физическая активность положительно влияет на состояние организма, так как в процессе улучшается кровообращение, человек чувствует прилив сил», — добавил сексолог.

«Есть исследования, доказывающие, что у любителей активной сексуальной жизни велики шансы дожить до преклонного возраста — они лучше справляются со стрессом и лучше работает иммунная система», — заключил врач.

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No!

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scorpion2777

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pepelmetal

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