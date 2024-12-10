Израильские танки подошли к столице Сирии

Израильские танки заметили в 20 километрах от столицы Сирии — Дамаска, далеко за пределами буферной зоны на границе с Израилем, куда их перебросили ранее, сообщают арабские СМИ.

Израильские войска ранее захватили всю бывшую буферную зону Голанских высот, оккупированных Израилем с 1973 года. Их видели у города Эль-Кунейтра, в 60 километрах от Дамаска, и они продолжили движение вглубь сирийской территории, говорится в материале телеканал Al Mayadeen.

Очевидцы рассказывают, что израильские танки появились у города Катна, в 20 километрах от Дамаска. По пути Армией обороны Израиля было захвачено несколько населенных пунктов, уточняет канал.

Режим Башара Асада пал в воскресенье, 8 декабря. Уже на следующий день израильские войска оккупировали всю буферную зону. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля.