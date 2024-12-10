НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Израильские танки подошли к столице Сирии

Источник:
Al Mayadeen
717 16

Израильские танки заметили в 20 километрах от столицы Сирии — Дамаска, далеко за пределами буферной зоны на границе с Израилем, куда их перебросили ранее, сообщают арабские СМИ.

Израильские войска ранее захватили всю бывшую буферную зону Голанских высот, оккупированных Израилем с 1973 года. Их видели у города Эль-Кунейтра, в 60 километрах от Дамаска, и они продолжили движение вглубь сирийской территории, говорится в материале телеканал Al Mayadeen.

Очевидцы рассказывают, что израильские танки появились у города Катна, в 20 километрах от Дамаска. По пути Армией обороны Израиля было захвачено несколько населенных пунктов, уточняет канал. 

Режим Башара Асада пал в воскресенье, 8 декабря. Уже на следующий день израильские войска оккупировали всю буферную зону. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля.

Еще по теме
США пообещали вооружить 18‑летних украинцев при их мобилизации
FT констатировала неспособность Европы защитить себя без США
Основатель ЧВК Blackwater предложил Белому дому сдать Украину
Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве и Пекину
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Все сломали»: почему редизайн «ВК» взбесил пользователей
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
Обсуждение (16)
Картина дня
The Telegraph увидела на Украине готовность сдать территории
Израильские танки подошли к столице Сирии
Центробанк объяснил ослабление рубля
Врачи перечислили симптомы и меры при вирусе Коксаки
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

urbasik

Жертве сейчас 37. Можно наверстать упущенные финансовые мечты.и восстановить свое истасканное и больное...

Sovik

Пусть просят денег у тех, кто не так давно митинги устраивал.

Antichrist1688

Если местные не хотят бороться, то нам на кой ляд делать за них их работу. Наше правительство обещало...

Nik3316

Мне в этом перевороте поведение местной либерды понравилось ! Радуются(сбили самолет), расстраиваются(не...