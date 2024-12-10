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Подсчитано количество Tesla Cybertruck в России

Источник:
Sibnet.ru
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Tesla Cybertruck
Фото: © Tesla

Количество электрических пикапов Tesla Cybertruck в России составляет 20 штук, подсчитало агентство «Автостат».

Серийные продажи Cybertruck в США начались в конце 2023 года. Первый электропикап в Россию привезли в мае этого года.

Tesla официально модели в страну не поставляет. Но с мая по ноябрь, по данным «Автостата», в страну по параллельному импорту привезли 20 Tesla Cybertruck, 12 экземпляров проданы.

Базовая версия Cybertruck оборудована двумя электромоторами суммарной мощностью 600 лошадиных сил. Запас хода машины — 550 километров. В России на сайтах продаж автомобилей минимальная цена пикапа — 22 миллиона рублей.

Топовая версия электропикапа с именем Cyberbeast получила три электромотора суммарной мощностью 845 лошадиных сил и запас хода 515 километров. Он дороже — от 40 миллионов рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что глава Tesla Илон Маск подарил ему Cybertruck, а затем удаленно отключил его.  

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