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Юру Борисова номинировали на премию «Золотой глобус»

Источник:
Sibnet.ru
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Юра Борисов
Фото: Frank Sun / CC BY-SA 4.0

Российский актер Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, сообщается на сайте премии.

«Анора» — история любви стриптизерши Аноры и сына российского олигарха Вани — в мае была удостоена «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале. Борисов сыграл в картине Игоря — одного из помощников «няньки» главного героя.

Борисов претендует на премию в категории «Лучшая роль второго плана в драматическом фильме». Вместе с ним в номинации представлены Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

За роль в «Аноре» Борисов уже получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. По данным издания Variety, внимание Ассоциации «может сулить хорошие перспективы» для актера на предстоящей премии «Оскар».

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