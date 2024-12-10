Юру Борисова номинировали на премию «Золотой глобус»

Российский актер Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, сообщается на сайте премии.

«Анора» — история любви стриптизерши Аноры и сына российского олигарха Вани — в мае была удостоена «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале. Борисов сыграл в картине Игоря — одного из помощников «няньки» главного героя.

Борисов претендует на премию в категории «Лучшая роль второго плана в драматическом фильме». Вместе с ним в номинации представлены Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

За роль в «Аноре» Борисов уже получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. По данным издания Variety, внимание Ассоциации «может сулить хорошие перспективы» для актера на предстоящей премии «Оскар».