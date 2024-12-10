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Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ

Источник:
«Коммерсантъ»
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Фото: Estonian Foreign Ministry / CC BY 2.0

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил разочарование позицией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

За последние годы Армения «подвергалась нападениям», вследствие чего нарушены ее международно признанные границы, приводит «Коммерсантъ» заявление Мирзояна. В этих условиях Ереван ожидал от ОДКБ помощи в соответствии с основным принципом военных альянсов, сказал он.

«Такое безразличное отношение привело к огромному разочарованию... Это создало уникальную ситуацию»,— заявил господин Мирзоян. Он добавил, что сейчас Армения углубляет экономические связи и политические контакты с партнерами в Европе.

В феврале 2024 года премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ. Позднее он и вовсе назвал ОДКБ угрозой национальной безопасности.

В объединении заверили, что все обязательства перед Ереваном сохраняются. Президент России Владимир Путин заявлял, что ОДКБ не имеет отношения к конфликту в Нагорном Карабахе, поскольку сама Армения не подверглась внешней агрессии.

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Политика #Мир
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