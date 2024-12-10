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США пообещали вооружить 18‑летних украинцев при их мобилизации

Источник:
«Известия»
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США и их союзники заявили о своей готовности предоставить снаряжение и обучить новобранцев, если будет снижен возраст для мобилизации на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы снарядить эти силы и обучить их», — приводят «Известия» слова Миллера, сказанные им брифинге в ответ на вопрос, призывает ли Запад Украину к расширению мобилизации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для победы в конфликте Киеву необходимо объявить мобилизацию 18-летних украинцев. Он добавил, что союзники Украины обеспечат необходимую подготовку боевикам.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что призывной возраст в стране не будет снижен, пока страны Запада не выполнят обещания по комплектации бригад Вооруженных сил Украины.

 
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