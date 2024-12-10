США пообещали вооружить 18‑летних украинцев при их мобилизации

США и их союзники заявили о своей готовности предоставить
снаряжение и обучить новобранцев, если будет снижен возраст для мобилизации на
Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы ясно дали понять, что если они предоставят
дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы
снарядить эти силы и обучить их», — приводят «Известия» слова Миллера,
сказанные им брифинге в ответ на вопрос, призывает ли Запад Украину к
расширению мобилизации.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для победы
в конфликте Киеву необходимо объявить мобилизацию 18-летних украинцев. Он добавил,
что союзники Украины обеспечат необходимую подготовку боевикам.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что
призывной возраст в стране не будет снижен, пока страны Запада не выполнят
обещания по комплектации бригад Вооруженных сил Украины.