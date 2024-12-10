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Власти задумали забрать у регионов часть штрафов за нарушения ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Минфин предложил перераспределить доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД): 75% оставить регионам, а 25% направлять в федеральный бюджет. Сейчас регионы получают 100% сумм.

Новый порядок распределения прописан в поправках в Бюджетный кодекс, приводит РБК документ.

Проект одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 9 декабря, подтвердил изданию источник в кабмине. Поправки добавят к законопроекту, который первоначально касался только вопроса о распространении на субсидии госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям общих требований к порядку предоставления субсидий.

Сейчас суммы административных штрафов за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортного средства подлежат зачислению в бюджет региона, в котором было вынесено решение о штрафе, по нормативу 100%. Минфин предложил 75% зачислять в региональный бюджет, а 25% — в федеральный.

Правительство собирается повысить штрафы автомобилистов за нарушения ПДД в среднем в полтора раза и сократить скидку за оплату в течение 20 дней с 50% до 25%. Самый распространенный штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час вырастет с 500 до 750 рублей.

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