Число российских банков с UnionPay сократилось до двух

Только два российских банка — Россельхозбанк и
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) — сейчас выпускают карты китайской платежной
системы UnionPay, ставшей некогда заменой ушедшим из страны Visa и Mastercard.
В 2022 и 2023 годах карты платежной системы UnionPay
выпускало около десяти банков, рассказала «Российской газете» эксперт-аналитик
платформы «Банки.ру» Эряния Бочкина.
Китайская платежная система продолжает работать с некоторыми
российскими банками, но только с неподсанкционными, остерегаясь вторичных
запретительных мер.
Сейчас карты UnionPay в России выпускают только
Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В последнем они доступны
только в отделениях. Информация о продукте на сайте отсутствует. В
Россельхозбанке же оставить заявку можно и онлайн.