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Число российских банков с UnionPay сократилось до двух

Источник:
«Российская газета»
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Только два российских банка — Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) — сейчас выпускают карты китайской платежной системы UnionPay, ставшей некогда заменой ушедшим из страны Visa и Mastercard.

В 2022 и 2023 годах карты платежной системы UnionPay выпускало около десяти банков, рассказала «Российской газете» эксперт-аналитик платформы «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Китайская платежная система продолжает работать с некоторыми российскими банками, но только с неподсанкционными, остерегаясь вторичных запретительных мер.

Сейчас карты UnionPay в России выпускают только Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В последнем они доступны только в отделениях. Информация о продукте на сайте отсутствует. В Россельхозбанке же оставить заявку можно и онлайн.

 

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