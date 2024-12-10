Число российских банков с UnionPay сократилось до двух

Только два российских банка — Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) — сейчас выпускают карты китайской платежной системы UnionPay, ставшей некогда заменой ушедшим из страны Visa и Mastercard.

В 2022 и 2023 годах карты платежной системы UnionPay выпускало около десяти банков, рассказала «Российской газете» эксперт-аналитик платформы «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Китайская платежная система продолжает работать с некоторыми российскими банками, но только с неподсанкционными, остерегаясь вторичных запретительных мер.

Сейчас карты UnionPay в России выпускают только Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В последнем они доступны только в отделениях. Информация о продукте на сайте отсутствует. В Россельхозбанке же оставить заявку можно и онлайн.