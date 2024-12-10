Трамп предложил Мексике и Канаде стать штатами США

Канада и Мексика вместо субсидирования могли бы стать новыми американскими штатами, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год, мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся штатами», — сказал Трамп в интервью телекомпании NBC News.

Ранее Трамп пригрозил ввести 25%-ные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков.

По информации американских СМИ, Трамп на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то ей лучше стать 51-м американским штатом.