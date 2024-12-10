Новое стекло МС‑21 выдержало удар птицы на скорости более 600 км/ч

Новое, полностью российское остекление кабины пилотов МС-21 выдержало попадание птицы на скорости более 600 километров в час и успешно прошло испытания, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Лобовое стекло кабины пилота МС-21 представляет собой семиплекс — четыре силикатных стекла, склеенных полимерной пленкой. Оно обладает функцией электрообогрева. Благодаря этому остекление не запотевает при перепадах температур и всегда сохраняет высокие оптические свойства.

Также изделие отличается высокой прочностью. Для этого применяют технологию ионообменного упрочнения. Она позволяет создавать стекло со сложной геометрией, которое в 6–8 раз прочнее обычного. Благодаря этому кабина пилотов может выдержать возможную встречу с птицами в воздухе.

Стекло протестировали на штатном месте — в носовой части фюзеляжа. Испытания полностью подтвердили расчетные характеристики, отметил генеральный директор Обнинского научно-производственного предприятия Андрей Силкин.

Аналогичное остекление получит и другой отечественный авиалайнер — SJ-100. По словам Силкина, до 2028 года поставки остекления для «Суперджетов» планируют увеличить в 2,5 раза, для МС-21 — более чем в 11 раз.