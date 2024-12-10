НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новое стекло МС‑21 выдержало удар птицы на скорости более 600 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
343 2
Среднемагистральный лайнер МС-21
Фото: © «Иркут»

Новое, полностью российское остекление кабины пилотов МС-21 выдержало попадание птицы на скорости более 600 километров в час и успешно прошло испытания, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Лобовое стекло кабины пилота МС-21 представляет собой семиплекс — четыре силикатных стекла, склеенных полимерной пленкой. Оно обладает функцией электрообогрева. Благодаря этому остекление не запотевает при перепадах температур и всегда сохраняет высокие оптические свойства.

Также изделие отличается высокой прочностью. Для этого применяют технологию ионообменного упрочнения. Она позволяет создавать стекло со сложной геометрией, которое в 6–8 раз прочнее обычного. Благодаря этому кабина пилотов может выдержать возможную встречу с птицами в воздухе.

Стекло протестировали на штатном месте — в носовой части фюзеляжа. Испытания полностью подтвердили расчетные характеристики, отметил генеральный директор Обнинского научно-производственного предприятия Андрей Силкин.

Аналогичное остекление получит и другой отечественный авиалайнер — SJ-100. По словам Силкина, до 2028 года поставки остекления для «Суперджетов» планируют увеличить в 2,5 раза, для МС-21 — более чем в 11 раз.

Еще по теме
Самолет «Партизан» отработал переход в режим беспилотника
Вице-премьер заявил о нужности самолетов СибНИА на Дальнем Востоке
Авиакомпания S7 создала легкомоторный самолет Tango
Поручение Путина сотворило чудеса со стоимостью самолета «Байкал»
смотреть все
Экономика #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина согласилась на мирные переговоры
«Все сломали»: почему редизайн «ВК» взбесил пользователей
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Столица Сирии пала без сопротивления
43
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
39
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
30
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
21
Украина согласилась на мирные переговоры