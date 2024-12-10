Бородина собралась замуж

Ведущая Ксения Бородина согласилась стать женой блогера Николая Сердюкова, с которым познакомилась на проекте «Последний герой. Русский сезон».

Сердюков сделал Бородиной предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Он подарил ведущей кольцо с бриллиантом в форме сердца.

После объявления о помолвке, Бородина не перестает отбываться от хейтеров, которые еще сильнее начали осуждать ее выбор. Многие фанаты пытаются убедить Бородину, что Сердюков ей не пара, поскольку он явно меньше зарабатывает и недостаточно популярный.

Бородина стоит на своем и утверждает, что это настоящая любовь. Дату свадьбы пара пока не озвучивала, но дети ведущей уже полюбили отчима и заступаются за него в соцсетях.