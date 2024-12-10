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Марк Эйдельштейн получил роль в американском сериале Amazon

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DedaSasha / CC0

Российский актер Марк Эйдельштейн сыграет главную роль во втором сезоне сериала видеоплатформы Amazon «Мистер и миссис Смит».

Эйдельштейн стал первым актером, участие которого в съемках новых серий подтверждено. Он сыграет роль мистера Смита, сообщает The Variety.

Сериал «Мистер и миссис Смит» снят по мотивам одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

Первый сезон проекта вышел на Amazon в этом году. В нем главные герои Гловер и Эрскин получили работу в шпионской организации и должны были претворяться парой. При выполнении задания между ними возникли настоящие чувства.

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