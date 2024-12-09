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Овечкин провел новую тренировку на льду после перелома ноги

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел индивидуальную тренировку на льду в полной экипировке длительностью более 20 минут. Об этом сообщил журналист NHL Network Тарик Эль-Башир на своей странице в соцсети X.

Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября, однако ему удалось избежать операции. Уже 2 декабря российский форвард начал кататься без нагрузок, чем вызвал удивление экспертов и даже своих одноклубников.

На счету Овечкина в этом сезоне 15 голов и десять передач в 18 матчах. Ему осталось 26 шайб до повторения рекорда по голам за карьеру в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» после травмы капитана выиграл шесть из девяти матчей и идет на первом месте в Восточной конференции.

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