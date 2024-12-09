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Грузовик выбил автобус в кювет в Новосибирской области. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажирский автобус улетел в кювет от удара разворачивающегося грузовика на Ордынской трассе в Новосибирской области в понедельник, пострадали 11 человек, сообщила прокуратура региона.

В ДТП попал рейсовый автобус «Новосибирск — Чистоозерное». По данным ГАИ Новосибирской области, водитель 61-летний водитель грузовика Isuzu Elf разворачивался на 32-м километре трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и столкнулся с пассажирским транспортом.

Автобус Yutong с 43 пассажирами в салоне уехал в кювет. По данным прокуратуры, пострадали 11 человек. Двое отказались от госпитализации. Девять человек, в том числе пятилетний ребенок, доставлены в больницы.

Начата доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства аварии и проверят действия водителя автобуса «на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров».


Два дня назад, 7 декабря, пассажирский автобус, следующий из поселка Садовый в Верх-Тулу, опрокинулся примерно в том же месте — на 20-м километре трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Травмированы 11 человек.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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