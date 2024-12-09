Раскрыта награда за нахождение главной новогодней елки России

Наградой за нахождение главной новогодней елки страны, которую установят в Кремле, станет автомобиль, сообщил директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов.

Он уточнил, что такой подарок получит старший участковый лесничий Дровинского участкового лесничества в Московской области Игорь Левочкин, который нашел в лесу ель, отобранную в итоге в качестве главного новогоднего символа России.

«В этом году будет выделена автомашина Niva Chevrolet. Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — цитирует РИА Новости Ширинова.

Главную елку страны Игорь Левочкин нашел на своем участке вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Она полностью соответствовала всем параметрам по форме, объему хвои, состоянию лап, внешнему виду.

Главная ель этого Нового года имеет возраст 90 лет, высоту 25 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а размах веток достигает восьми метров.