НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Раскрыта награда за нахождение главной новогодней елки России

Источник:
Sibnet.ru
218 0

Наградой за нахождение главной новогодней елки страны, которую установят в Кремле, станет автомобиль, сообщил директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов.

Он уточнил, что такой подарок получит старший участковый лесничий Дровинского участкового лесничества в Московской области Игорь Левочкин, который нашел в лесу ель, отобранную в итоге в качестве главного новогоднего символа России.

«В этом году будет выделена автомашина Niva Chevrolet. Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — цитирует РИА Новости Ширинова.

Главную елку страны Игорь Левочкин нашел на своем участке вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Она полностью соответствовала всем параметрам по форме, объему хвои, состоянию лап, внешнему виду.

Главная ель этого Нового года имеет возраст 90 лет, высоту 25 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а размах веток достигает восьми метров.

Еще по теме
Диджитал-игрушки ухудшили социализацию и эмоциональное развитие детей
Названы самые популярные книги россиян в 2024 году
Работодатели Новосибирска рассказали о манипуляциях сотрудников
Найден новый самый старый мужчина на Земле
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина согласилась на мирные переговоры
«Все сломали»: почему редизайн «ВК» взбесил пользователей
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
Адам Кадыров получил орден времен Кавказской войны
Обсуждение (0)
О самом главном
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Столица Сирии пала без сопротивления
42
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
39
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
30
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
21
Украина согласилась на мирные переговоры