Вышла игра Indiana Jones and the Great Circle

Состоялся релиз Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames. 9 декабря игра стала доступна на ПК и Xbox Series.

События игры происходят в 1937 году, между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». В нем Индиана Джонс отправляется в путешествие по разным уголкам планеты в поисках украденного артефакта.

По первым обзорам на сайте Metacritic у экшена 87 баллов из 100, а на OpenCritic — 86 баллов из 100. Обзоры появились 6 декабря вместе со стартом раннего доступа к игре, который получили владельцы Premium-издания.

Студия MachineGames известна по перезапуску серии шутеров Wolfenstein. Критики отмечают, что каждая локация представляет собой небольшой открытый мир, на карте есть основная миссия и несколько второстепенных.

На PlayStation 5 игра выйдет весной 2025 года. На ПК и Xbox Series экшен доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate и PC Game Pass.