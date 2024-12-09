Национальный проект по развитию космической деятельности России находится на итоговой стадии создания, на его реализацию может уйти до 750 миллиардов рублей, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Существует три сценария, как всегда, мы работаем с Минфином и с Минэкономики, — минимальный, оптимальный и максимальный. Он (объем финансирования) сегодня варьируется от 500 до 750 миллиардов с разной пропорцией доли бюджетных средств», — сказал Борисов в интервью РБК.

По его словам, нацпроект практически сверстан, обсужден. «Под руководством первого заместителя председателя правительства согласованы все основные параметры. И он уже готов для представления президент», — добавил глава Роскосмоса.

Нацпроект, который выполняется по поручению президента Владимира Путина, должен придать отрасли особую динамику развития. Речь, в частности, идет о создании многоспутниковых систем совместно с частными компаниями и кратном увеличении орбитальной группировки РФ.