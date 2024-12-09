Никита Кологривый раскрыл гонорар за «Слово пацана»

Актер Никита Кологривый сообщил, что получил более 500 тысяч рублей за съемки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Было порядка пяти-семи смен. Немало. Я зарабатываю вообще немало», — заявил Кологривый в YouTube-шоу «За деньги».

Артист отметил, что во время работы над «Словом пацана» он увеличил стоимость съемочного дня: сейчас он просит «около 250 тысяч рублей» за смену.

Кологривый рассказал, что у него недвижимости и автомобиля в собственности. Он снимает трехкомнатную квартиру в Москве в диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей и арендует машину с личным водителем более чем за 150 тысяч рублей.

По словам актера, он тратит деньги на дочку и ее кружки, а также на свою команду.

«Слово пацана» — сериал Жоры Крыжовникова о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Кологривый сыграл в нем Кащея.