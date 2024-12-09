Федеральная служба безопасности (ФСБ) накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших на экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство опубликовало видео задержания сотрудников кол-центров. Они входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.

От преступной деятельности пострадали около 100 тысяч человек из 50 стран. Доходы достигали миллиона долларов в день, сказано в сообщении.

В 2022 году они по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода, уточнили в ФСБ.