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ФСБ накрыла международную сеть мошеннических кол‑центров

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших на экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство опубликовало видео задержания сотрудников кол-центров. Они входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.

От преступной деятельности пострадали около 100 тысяч человек из 50 стран. Доходы достигали миллиона долларов в день, сказано в сообщении. 

В 2022 году они по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода, уточнили в ФСБ.

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vad7958

Вот радости то сколько,вот обрадовали...

viktor182

Сегодня котельная у нас чадит по страшному, сажа везде, видать уголь плохой опять завезли, а тут новость...

urbasik

Жертве сейчас 37. Можно наверстать упущенные финансовые мечты.и восстановить свое истасканное и больное...

pepelmetal

Интересно, что теперь всякие пугалкины и макаревичи запоют, или "это другое" ?