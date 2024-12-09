Двухлетняя девочка умерла в Красноярске от удара током от холодильника

Двухлетняя девочка из Красноярска погибла, получив удар током, когда полезла в холодильник, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в квартире дома на улице Алеши Тимошенкова, релиз об этом появился в понедельник.

Взрослых дома не было, за двухлетней девочкой присматривал 13-летний брат. Малышка решила открыть холодильник и встала ногами на металлический радиатор, стоявший впритык.

Фото: © СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали ее смерть.

Девочка воспитывалась в многодетной, полной семье. На профилактическом учете семья не состояла.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание — два года лишения свободы.