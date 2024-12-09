НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Двухлетняя девочка умерла в Красноярске от удара током от холодильника

Источник:
Sibnet.ru
205 1

Двухлетняя девочка из Красноярска погибла, получив удар током, когда полезла в холодильник, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в квартире дома на улице Алеши Тимошенкова, релиз об этом появился в понедельник.

Взрослых дома не было, за двухлетней девочкой присматривал 13-летний брат. Малышка решила открыть холодильник и встала ногами на металлический радиатор, стоявший впритык.

Холодильник, ударивший током девочку в Красноярске
Фото: © СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали ее смерть.

Девочка воспитывалась в многодетной, полной семье. На профилактическом учете семья не состояла.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Еще по теме
Бастрыкин потребовал доклад по аварийному дому в Новосибирске
Помощника депутата Госдумы сняли с самолета из-за пьяного дебоша
Африканка голыми руками обратила льва в бегство
Заправка взорвалась в Новосибирской области
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина согласилась на мирные переговоры
«Все сломали»: почему редизайн «ВК» взбесил пользователей
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
Адам Кадыров получил орден времен Кавказской войны
Обсуждение (1)
Картина дня
Асад получил убежище в России
Трамп заявил о возможности выхода США из НАТО
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Столица Сирии пала без сопротивления
39
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
26
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
21
Украина согласилась на мирные переговоры
19
Адам Кадыров получил орден времен Кавказской войны