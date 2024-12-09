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Число выявленных взяток в России выросло более чем на треть

Источник:
ТАСС
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Количество выявленных в 2024 году в России фактов получения взяток увеличилось почти на треть, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Наиболее опасной формой взяточничества, конечно же, является получение взятки. В этом году количество данных преступлений увеличилось более чем на 30%, превысив 6,6 тысячи», — сказал Краснов в интервью ТАСС.

По его словам, «цифры говорят, что на протяжении нескольких лет количество таких фактов продолжает расти». Но это скорее иллюстрирует усилия правоохранительных органов по их выявлению, чем динамику коррупции, отметил генпрокурор.

Он пояснил, что «ни взяткодатель, ни взяткополучатель не заинтересованы в поимке, поэтому взятки и отличаются высокой степенью латентности».

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