Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии

Израильская армия впервые за полвека вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот, пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на двух израильских чиновников.

Это первое открытое вторжение израильских сил на территорию Сирии со времен Октябрьской войны 1973 года, отмечает издание. Полвека назад Израиль оккупировал Голанские высоты.

По информации источников NYT, передислокация израильских войск за пределы Голан связана с тем, что бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, а это может повлечь усиление нестабильности в регионе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.

Оппозиционные вооруженные формирования начали масштабное наступление на позиции правительственных сил 27 ноября.

В субботу, 7 декабря пала столица Сирии — Дамаск. Президент Башар Асад покину страну.