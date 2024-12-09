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Морозы в 30 градусов ударят в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Морозы до минус 30 градусов ночью прогнозируются в Западной Сибири в начале недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Там морозы ночью, двузначные отрицательные температуры — 25-30 градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Холодная погода прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Понижение температуры связано с действием Восточно-Сибирского антициклона.

Днем в указанных регионах температура будет колебаться в районе минус 15-20 градусов, что на восемь градусов ниже климатической нормы. К концу недели показатель повысится на 7-10 градусов — значения будут около нормы и на два градуса выше.

«Эти аномалии, когда на севере России зимой теплее, чем на юге Сибири, — редкость большая», — отметил Вильфанд.

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Жизнь #Погода #Новосибирск #Кузбасс #Омск #Томск
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