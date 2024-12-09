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ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила об участившихся случаях звонков мошенников, которые используют подменные телефонные номера, идентичные телефонам спецслужб.

«Представляющиеся сотрудниками органов безопасности (иных правоохранительных органов) мошенники убеждают потенциальную жертву перевести личные или кредитные денежные средства на «безопасный счет» или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру якобы с целью обеспечения их сохранности, а также для оказания помощи оперативным сотрудникам в предупреждении и раскрытии преступлений экономического характера», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ.

Злоумышленники часто в обмен на закрытие возбужденных с их слов «уголовных дел» в отношении граждан или членов их семей вымогают денежные средства, уточнили в ведомстве.

Для убедительности мошенники демонстрируют фотографии «служебных удостоверений», «приказов» и иных документов, обязывающих оказать содействие. Жертве угрожают уголовными делами за разглашение государственной тайны, требуя соблюдать конфиденциальность.

В ФСБ отметили, что уведомления гражданин о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу происходят в письменном виде и вручаются лично.

Также сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами, не присылают копии или фотографии служебных удостоверений, ведомственных приказов и иные правовые акты, подчеркнули в ведомстве.

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