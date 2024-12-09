Трамп заявил о возможности выхода США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

США останутся в Североатлантическом альянсе , если НАТО будет «платить по счетам», сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. Выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе, отметил он.

Избранный президент США требует, чтобы члены НАТО тратили на оборону более 2% ВВП. Генсек альянса Марк Рютте ранее заявил, что это справедливое требование.

Трамп ранее также выдвигал идею двухуровневого членства в альянсе: НАТО бы делилось на страны с особыми правами и всех остальных.