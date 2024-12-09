НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил о возможности выхода США из НАТО

Источник:
Sibnet.ru
580 1

Избранный президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

США останутся в Североатлантическом альянсе , если НАТО будет «платить по счетам», сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. Выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе, отметил он.

Избранный президент США требует, чтобы члены НАТО тратили на оборону более 2% ВВП. Генсек альянса Марк Рютте ранее заявил, что это справедливое требование.

Трамп ранее также выдвигал идею двухуровневого членства в альянсе: НАТО бы делилось на страны с особыми правами и всех остальных.

Еще по теме
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
Асад получил убежище в России
Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина согласилась на мирные переговоры
«Все сломали»: почему редизайн «ВК» взбесил пользователей
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
Адам Кадыров получил орден времен Кавказской войны
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

vad7958

Вот радости то сколько,вот обрадовали...

viktor182

Сегодня котельная у нас чадит по страшному, сажа везде, видать уголь плохой опять завезли, а тут новость...

pepelmetal

Эта лавинаокончательно и похоронит окраину😎

mosquito__2010

конечно осознаю - ты как всегда выступаешь на стороне террористических группировок ( в том числе и всу...