Сборы «Звезд в Сибири» в России оказались ничтожны перед «Моаной»

Фильм-новинка проката «Звезды в Сибири» не смог обогнать по кассовым сборам «Моану 2», которую не показывают в России.

По итогам уикенда, «Звезды в Сибири» в странах СНГ собрал 72,5 миллиона рублей. А у «Моаны 2» — 139,3 миллиона за второй уикенд в прокате без учета России и Белоруссии.

На первом месте по кассовым сборам по-прежнему остался зарубежный фильм «Приключения Паддингтона 3» с кассой 144,8 миллиона.

На четвертом и пятом местах рейтинга кассовых гигантов — новый мультфильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (48,3 миллиона) и «Один день в Стамбуле» с «Квартетом И» (37,6 миллиона).

На прошлой неделе в прокат вышли сразу шесть российских фильмов. И только двум — «Звезды в Сибири» и «Маша и Медведь» — смогли попасть в топ-5 по кассовым сборам.