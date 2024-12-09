Натан устроил истерику в шоу «Звезды в Джунглях»

Участники шоу «Звезды в джунглях» проголосовали против Натана, и он отправился на испытание на вылет, реакция артиста оказалась очень противоречивой.

После большого испытания под ударом оказалась Алена Блин, она отказалась выполнять задание на монеты, из-за чего лагерь лишился 800 тысяч рублей.

Но перед голосованием журналистка, как всегда, разработала свои схемы, чтобы проголосовали против других участников. В итоге, четыре голоса досталось актеру Вячеславу Манучарову и пять Натану.

Натан сначала сделал вид, что рад наконец пойти на испытание и доказать свою силу, но, вернувшись в лагерь он начал допрос. Певец эмоционально начал допрашивать всех, кто за проголосовал против него, обвиняя их в подлости.

В итоге разборок участники перешли на личности. Алана Мамаева стала давить на Натана, обвиняя его во вранье, поскольку, будучи женатым, он завел роман с Лерчек. Певца это не смутило. Он отправился на испытание и победил.

В 12-м выпуске шоу «Звезды в джунглях» покинул проект Вячеслав Манучаров.