Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня.

«Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. <...> Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир», — заявил Зеленский. По его словам, стороны «должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта и необходимо начать переговорный процесс.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что настало «время действовать» президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине.

«Я знаю Владимира (Путина) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — сказал Трамп.