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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня.

«Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. <...> Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир», — заявил Зеленский. По его словам, стороны «должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта и необходимо начать переговорный процесс.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что настало «время действовать» президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине.

«Я знаю Владимира (Путина) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — сказал Трамп.

Тема: Военная операция на Украине
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ANKO-1974

Когда-то хорошую мужскую обувь делали!

hope1986

Ну прям скайнет,не хватает Сары Конор

vad7958

Ой не знаю,послушаешь советских врачей инфекционистов,вирусологов и т.д. они говорят для создания вакцин...

pepelmetal

Эта лавинаокончательно и похоронит окраину😎