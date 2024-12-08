МВД предупредило о поддельном клоне «Госуслуг»

Мошеннический клон сайта «Госуслуги» появился в интернете, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сайт представляет собой форму для заполнения заявления о мошенничестве в Центробанк, которое нужно подтвердить кодом. С помощью этого кода злоумышленники могут получить доступ к личным кабинетам жертв, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

В МВД подчеркнули, что для входа на этот сайт даже не нужно вводить свой номер телефона. Это говорит о том, что мошенники уже и так знают номер жертвы и, вероятно, предложат воспользоваться сайтом во время звонка.

Таким образом они пытаются обойти предупреждение в СМС о том, что никому нельзя сообщать коды подтверждения.