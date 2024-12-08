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«Газпром» установил новый рекорд поставок газа в Китай

Источник:
Sibnet.ru
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«Газпром» в субботу, 7 декабря установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири», говорится в сообщении холдинга.

«С 1 декабря в соответствии с запросом китайской стороны суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" идут на максимальном контрактном уровне. Теперь и этот объем превышен — достигнут новый исторический максимум суточного экспорта российского газа китайским потребителям», — сказано в сообщении.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

«Газпром» с 1 декабря досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень — 38 миллиардов кубометров газа с 1 января 2025 года.

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Экономика #Недра и ТЭК
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