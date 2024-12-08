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Диджитал-игрушки ухудшили социализацию и эмоциональное развитие детей

Источник:
Sibnet.ru
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Дети играют
Фото: © Sibnet.ru

Современные технологичные игрушки приводят к недоразвитию детей и вредят отношениям с родителями, считает психолог и автор проектов детского отдыха и помощи детям с ОВЗ Надежда Антипина.

«Я не считаю современные игрушки сильнейшим злом. Но считаю, что мы употребляем их как сильнейшее зло, отдавая все на откуп самому ребенку», – сказала Антипина Sibnet.ru.

Роботы в виде собак, музыкальные книжки и фиджет-кубы сейчас в топе продаж как игрушки для детей разных возрастов. Они устроены таким образом, что в них ребенок может играть сам, без участия взрослых.

Подобные современные игрушки, по утверждению психолога, усложняют процесс органичного взросления и способ познания мира. И приводят к определенному социальному и эмоциональному недоразвитию в будущем.

В тоже время совместная ролевая игра — один из наиболее эффективных инструментов не только для познания мира, но и для построения прочных отношений родителей с ребенком. Играя, дети учатся доверять и чувствовать себя в безопасности, изучают собственные границы и границы других людей.

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Если в играх участвует взрослый, как это было раньше, то дает ему выбор, показывает разные паттерны поведения, учит «через сюжетно-ролевые игры каким-то жизненным элементам», пояснила психолог. Например, игра в стиле дочки-матери всегда была популярной, потому что там отыгрывался один из главных жизненных сюжетов: «Ты – мама, я – дочка, и вот как мы может действовать друг с другом».

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Жизнь #Общество #Психо
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