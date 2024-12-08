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МИД России рассказал о судьбе Башара Асада

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Сирии Башар Асад после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» оставил президентский пост и покинул страну, говорится в сообщении российского МИДа.

Асад покинул пост, оставив указания осуществить передачу власти мирным путем. «Россия в этих переговорах не участвовала», — сказано в сообщении.

«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет», — отметили в МИД.

Наступление сирийских антиправительственных сил началось в середине прошлой недели. За несколько суток им удалось взять несколько ключевых городов, включая Алеппо и Хаму. Ранее стало известно о падении столицы Сирии — Дамаска.

Российские военные базы, расположенные вблизи прибрежных городов Латакия и Тартус. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

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