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Врач предупредил об опасности капель от насморка

Источник:
«Известия»
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Капли от насморка способны вызывать так называемую нафтизиновую болезнь, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Наиболее распространенный механизм развития насморка — реакция сосудов на различные раздражители», — рассказал «Известиям» Поздняков. Происходит гиперактивация сосудов, отек слизистой оболочки и выделение большого количества жидкого секрета, сказал он.

По его словам, вещества, которые входят в «сосудосуживающих» капель, «спазмируют сосуды, соответственно прекращается активное пропотевание жидкой части крови в носовые ходы, и насморк на время уменьшается».

«Сосудосуживающие капли — капли симптоматического действия, применяющиеся без показаний врача, до семи дней максимум», — уточнил Поздняков.

«При длительном применении такие капли могут вызывать так называемую нафтизиновую болезнь, когда человек привыкает к действию капель, то есть сосуды слизистой оболочки носа привыкают к тому, что они спазмированы в силу действия капель, и, как только это действие заканчивается, они чрезмерно расширяются, вызывая отек слизистой оболочки», —  пояснил врач.

После прекращения действия капель человек получает настолько выраженную симптоматику, что она заставляет опять использовать эти капли, сказал Поздняков.

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