Врач предупредил об опасности капель от насморка

Капли от насморка способны вызывать так называемую
нафтизиновую болезнь, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
«Наиболее распространенный механизм развития насморка —
реакция сосудов на различные раздражители», — рассказал «Известиям» Поздняков. Происходит
гиперактивация сосудов, отек слизистой оболочки и выделение большого количества
жидкого секрета, сказал он.
По его словам, вещества, которые входят в «сосудосуживающих»
капель, «спазмируют сосуды, соответственно прекращается активное пропотевание
жидкой части крови в носовые ходы, и насморк на время уменьшается».
«Сосудосуживающие капли — капли симптоматического действия,
применяющиеся без показаний врача, до семи дней максимум», — уточнил Поздняков.
«При длительном применении такие капли могут вызывать так
называемую нафтизиновую болезнь, когда человек привыкает к действию капель, то
есть сосуды слизистой оболочки носа привыкают к тому, что они спазмированы в
силу действия капель, и, как только это действие заканчивается, они чрезмерно
расширяются, вызывая отек слизистой оболочки», — пояснил врач.
После прекращения действия капель человек получает настолько
выраженную симптоматику, что она заставляет опять использовать эти капли,
сказал Поздняков.