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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп призвал Путина действовать для переговоров по Украине

Источник:
РИА Новости
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Избранный Дональд Трамп заявил, что настало «время действовать» президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине.

«Я знаю Владимира (Путина) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — приводит РИА Новости обращение Трампа.

Он ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

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