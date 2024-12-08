Трамп призвал Путина действовать для переговоров по Украине

Избранный Дональд Трамп заявил, что настало «время действовать» президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине.

«Я знаю Владимира (Путина) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — приводит РИА Новости обращение Трампа.

Он ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.