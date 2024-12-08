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Маркировку спортивного питания введут в России

Источник:
«Известия»
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Российское правительство введет обязательную маркировку спортивного питания с 1 октября 2025 года после согласования этой инициативы.

«Необходимо маркировать спортивное питание, для того чтобы потребители были уверены в том, что они принимают. По оценкам, до 50% продукции на этом рынке является контрафактом», — пояснил «Известиям» депутат Госдумы, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

По его словам, «эта тема очень важна, потому что она касается не только экономики, но и здоровья миллионов людей».

Ранее, 1 декабря, в России стартовал первый этап обязательной маркировки отдельных видов консервированной продукции.

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