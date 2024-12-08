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Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада

Источник:
Reuters
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Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, сбили, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Два сирийских источника заявили, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе», — отмечает агентство.  

По некоторым данным, самолет с Асадом двигался в сторону прибрежного региона Сирии, но затем резко развернулся в противоположном направлении. 

Собеседники обратили внимание самолет с Асадом неожиданно развернулся и исчез с радаров. «Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», — сказал источник.

 

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Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

ANKO-1974

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hope1986

Ну прям скайнет,не хватает Сары Конор

aevaev

продавать собрался, шумиху пытается создать