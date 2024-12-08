Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе,
его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, сбили, пишет Reuters
со ссылкой на источники.
«Два сирийских источника заявили, что существует очень
высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе», — отмечает агентство.
По некоторым данным, самолет с Асадом двигался в сторону прибрежного региона Сирии, но затем резко развернулся в противоположном направлении.
Собеседники обратили внимание самолет с Асадом неожиданно развернулся и исчез с радаров. «Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», — сказал источник.