Имущества на 760 млрд рублей изъяли у коррупционеров за пять лет

Российская прокуратура за пять лет добилась обращения в доход государства имущества коррупционеров на общую сумму более 760 млрд рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 миллиардов рублей», — отметил генпрокурор.

Краснов отметил, что «в этом и заключается вся гниль и мерзость коррупционеров».

«Вместо строительства школ, покупки лекарств, помощи многодетным семьям — набивают свои бездонные карманы», — сказал генпрокурор.