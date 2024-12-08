Имущества на 760 млрд рублей изъяли у коррупционеров за пять лет

Российская прокуратура за пять лет добилась обращения в
доход государства имущества коррупционеров на общую сумму более 760 млрд рублей,
сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в
доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и
недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 миллиардов
рублей», — отметил генпрокурор.
Краснов отметил, что «в этом и заключается вся гниль и
мерзость коррупционеров».
«Вместо строительства школ, покупки лекарств, помощи
многодетным семьям — набивают свои бездонные карманы», — сказал генпрокурор.