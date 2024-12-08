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Выбраны первые полуфиналисты шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Первая тройка экстрасенсов прошла испытания четвертьфинала «Реванша», жюри не смогло определить лучших после основного испытания.

В четвертьфинале встретились Ольга Якубович, Юлий Котов, Тимофей Руденко. После прохождения испытания все экстрасенсы получили одинаковое количество баллов. Поэтому участникам предложили дополнительное испытание.

Героям нужно было найти предмет, который спрятан в одном из семи цилиндров. Якубович и Руденко сделали правильный выбор, а Котов ошибся. В итоге, в полуфинал отправились Ольга Якубович иТимофей Руденко.

В следующем выпуске четвертьфинала за место в полуфинале поборются Намтар Энзигаль, Виктория Комахина и Александр Саков. Победитель проекта «Экстрасенсы. Реванш» получит место среди экстрасенсов в шоу «Битва сильнейших».

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Топ комментариев

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

ANKO-1974

Когда-то хорошую мужскую обувь делали!

hope1986

Ну прям скайнет,не хватает Сары Конор

aevaev

продавать собрался, шумиху пытается создать