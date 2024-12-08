Выбраны первые полуфиналисты шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Первая тройка экстрасенсов прошла испытания четвертьфинала «Реванша», жюри не смогло определить лучших после основного испытания.

В четвертьфинале встретились Ольга Якубович, Юлий Котов, Тимофей Руденко. После прохождения испытания все экстрасенсы получили одинаковое количество баллов. Поэтому участникам предложили дополнительное испытание.

Героям нужно было найти предмет, который спрятан в одном из семи цилиндров. Якубович и Руденко сделали правильный выбор, а Котов ошибся. В итоге, в полуфинал отправились Ольга Якубович иТимофей Руденко.

В следующем выпуске четвертьфинала за место в полуфинале поборются Намтар Энзигаль, Виктория Комахина и Александр Саков. Победитель проекта «Экстрасенсы. Реванш» получит место среди экстрасенсов в шоу «Битва сильнейших».